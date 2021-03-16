وزارة الصحة: 3398 إصابة نشطة بكورونا.. والحرجة 550

كشفت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 354 حالة مؤكدة وتعافي 204 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3398 منها 560 حالة حرجة.

وبينت الوزارة، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 383106 حالات وبلغ عدد حالات التعافي 373130 حالة، وتم تسجيل عدد 5 حالات وفاة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6578، فيما أجرى 53290 فحصًا مخبريًا جديدًا.

إلى ذلك كشفت مصادر لـ«عاجل»، أمس الإثنين، عن استمرار تعليق العمل بالبصمة وتطبيق ساعات العمل المرنة على جميع الموظفين، وفق توجيهات وزارة الصحة، ووجه وكيل الوزارة للموارد البشرية جميع مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية بتطبيق سياسة ساعات العمل المرنة.

ويتم التطبيق على جميع الموظفين ( مثل أن يكون وقت بدء العمل بين الساعة 7:30 و 9:30)، بما لا يتعارض مع مصلحة العمل، كما شملت التوجيهات تعليق العمل بالبصمة بجميع أنواعها تنفيذًا للبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

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