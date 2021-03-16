كورونا السعودية.. 6 مناطق تتصدر الإصابات الجديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ «24» ساعة الماضية وتصدرت منطقة الرياض عدد الإصابات بتسجيل 137حالة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 71 حالة، وسجلت المنطقة الشرقية 51 حالة وحائل 22 والقصيم 17 والحدود الشمالية 14.

وسجلت المدينة المنورة 12 حالة وتبوك 10 وعسير 9 والجوف 4 والباحة 3 وسجلت منطقتا جازان ونجران حالتين لكل منهما.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة تسجيل (354) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (5) حالات وفاة، وتسجيل (204) حالات تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (373,130) حالة.

حثت وزارة الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم, مبينة أنها لاتزال ترصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة.

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