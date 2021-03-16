نتائج القبول النهائي بقوات الأمن الدبلوماسي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالأمن العام «القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي» على رتبة «جندي»، ولمعرفة نتيجة القبول النهائي ومتطلبات التحضير، يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة «أبشر- توظيف» على الرابط ( https://jobs.sa ).



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