التحالف العربي: مليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكا جسيما بحق المهاجرين الأفارقة في صنعاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الثلاثاء، تسهيل نقل 160 مهاجرا أفريقيا جوا من اليمن.



وقال المتحدث باسم التحالف العقيد، ركن تركي المالكي، إن عملية نقل المهاجرين تمت برعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية.

وأوضح أن تسهيل عملية نقل المهاجرين الأفارقة يأتي ضمن الجهود الإنسانية للتحالف.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكا جسيما بحق المهاجرين في صنعاء.

والأسبوع الماضي، نشب حريق في مستودع مجاور لمبنى الهجرة والجوازات بصنعاء، كان يضم أكثر من 350 مهاجراً فيما كان هناك قرابة 900 مهاجر، معظمهم من الإثيوبيين، في المبنى المجاور الذي تحول إلى سجن مكتظ باللاجئين.

وقالت منظمة الهجرة الدولية إنها عالجت أكثر من 170 شخصًا من المصابين، وأنه لا يزال العديد منهم في حالة حرجة.

وذكرت المنظمة أن مليشيات الحوثي تفرض إجراءات أمنية على المستشفيات التي نقل الجرحى إليها وتمنع الوصول إليهم.

وسعت مليشيات الحوثي لإجبار ممثلي الجاليات على نفي جرائمها بحق المهاجرين، بزعم عدم تجنيدها لهم، غير أنها بثت خلال الأشهر الماضية العديد من عمليات تشييع اللاجئين والمهاجرين الذين قتلوا في جبهات القتال عقب زجهم بالقوة.