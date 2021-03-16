شكرا لقرائتكم خبر عن ربط إلكتروني بين «النيابة» و «الزكاة والدخل» لمكافحة تمويل الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب اليوم مذكرة تفاهم مع محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمنت المذكرة التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة مخاطر هذه الجرائم، إضافةً إلى عقد اجتماعات ثنائية دورية بين المختصين في النيابة العامة والهيئة العامة للزكاة والدخل لرفع مستوى التعاون والتنسيق وفقاً للاختصاصات المناطة بكل جهة،

كما تضمنت المذكرة وضع آلية عمل تسهم في الربط الإلكتروني بين الجهازين، بهدف تبادل البيانات والمعلومات بشكل سريع وآمن، ويعزز قدرات الطرفين في مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب حسب اختصاص كل جهة.