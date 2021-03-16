شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | أوروبا تحدد مصير لقاح أسترازينيكا ..الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن الاتحاد الأوروبي سيصدر قراره النهائي في لقاح استرازينيكا الخميس.

وأكد د.عسيري أن مداولات الاتحاد الاوروبي حول لقاح استرازينيكا ، أكدت أنه

لا يوجد ما يشير إلى أي زيادة في الجلطات والتخثر في من حصل على لقاح استرازينيكا و لا تختلف عن غير المطعمين

وأضاف أن تحليل الحالات المبلغ عنها في بعض الدول سيستمر و سيصدر تقرير نهائي عن هذه الحالات .

وكان عسيري أكد وقت سابق أن اللغط حول لقاح استرازنيكا مفتعل .

وقال الدكتور عسيري سنتفهم اللغط المفتعل حول لقاح اكسفورد استرازينيكا اذا علمنا انه لقاح غير ربحي ، واكثر اللقاحات مرونة من ناحية التخزين و التوزيع ، وله آلية ترخيص مختلفة مكنت من انتاجه بنفس الجودة في عدد كبير من الدول ، وفعاليته على أرض الواقع أعلى مما ظهر في الدراسات السريرية .

وأضاف الدكتور عسيري أن ‏النمسا وكوريا الجنوبية استأنفت التطعيم بلقاح اكسفورد بعد تعليق جزئي لتشغيلات محددة ،و حدث ايضاً تعليق لاحدى تشغيلات لقاح مودرنا في امريكا ، و استأنف .

واختتم تصريحه بقوله : الخلاصة لايوجد فروقات مهمة في الاعراض الجانبية بين لقاحات كوفيد ، و ان التعليق لبعض التشغيلات امر متوقع و يسري على جميع اللقاحات والادوية .