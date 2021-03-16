شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 354 إصابة جديدة بفايروس كورونا 204 حالة تعافي و 5 حالات وفاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 354 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 204 حالة تعافي و 5 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 383106 حالة، من بينها 3398 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 560 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 373130 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6578 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.