شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض» يوظف التحول الرقمي في تعاملات إدارة خدمات الطلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضمن جهودها في الانتقال إلى التحول الرقمي في معظم الإدارات والأقسام ومواكبة التقنية في التعاملات التي تقدم للمستفيدين، اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة في إدارة خدمات الطلاب، اللقاء التدريبي «توظيف الخدمات الإلكترونية في أعمال خدمات الطلاب»، الذي نفذته مشرفة إدارة خدمات الطلاب هبة الخضير، واستفاد منه منسوبو ومنسوبات إدارة خدمات الطلاب، لمدة يومين.

وناقش اللقاء التدريبي في يوميه الأول والثاني مقدمة وتعريفاً عن البرنامج ومزاياه ومكونات الواجهة الرئيسة له، وتطبيق عملي باستخدامه في أعمال خدمات الطلاب.

وأوضحت مديرة خدمات الطلاب البندري القريني، أن البرنامج يستهدف الكادر الإداري لإدارة خدمات الطلاب، كون الإدارة في مراحلها الأخيرة للتحول الرقمي الكامل في جميع أعمالها، ما يتطلب معه تأهيل جميع أفرادها لتوظيف الخدمات الإلكترونية في أعمال الإدارة، وكيفية تحليل البيانات ومعالجتها وحفظ وأرشفة الملفات، وأفضل البرامج الإلكترونية المستخدمة في ذلك وكيفية استخدامها.