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شاهد.. "الصحة": المستفيد لا يختار لقاح كورونا الذي يتلقاه ولا مراكز معينة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أن المستفيد لا يختار اللقاح الذي يتلقاه، ولامراكز معينة لأحد اللقاحين المعتمدين في المملكة سواء "فايزر" أو "أسترازينيكا".

 

وأشارت وزارة الصحة، في تصريحات لقناة الإخبارية، إلى أن اللقاحات يتم توزيعها بناء على قائمة الأولوية المصرح عنها ويتم توفيرها  على كافة مراكز التطعيم.

وأكدت وزارة الصحة، أن اللقاحين المعتمدين في المملكة أمنة وتحمي المضاعفات الشديدة والوفاة من فيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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