شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. "الصحة": المستفيد لا يختار لقاح كورونا الذي يتلقاه ولا مراكز معينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أن المستفيد لا يختار اللقاح الذي يتلقاه، ولامراكز معينة لأحد اللقاحين المعتمدين في المملكة سواء "فايزر" أو "أسترازينيكا".

وأشارت وزارة الصحة، في تصريحات لقناة الإخبارية، إلى أن اللقاحات يتم توزيعها بناء على قائمة الأولوية المصرح عنها ويتم توفيرها على كافة مراكز التطعيم.

وأكدت وزارة الصحة، أن اللقاحين المعتمدين في المملكة أمنة وتحمي المضاعفات الشديدة والوفاة من فيروس كورونا.