شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على المملكة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض في حين يستمر تدني في الرؤية الأفقية بسبب العوالق والأتربة المثارة على مناطق (الحدود الشمالية والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما يستمر ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 38 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 24مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعه 15-38كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.