شكرا لمتابعة خبر عن نتائج القبول النهائي لرتبة جندي بقوات الأمن الدبلوماسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي لرتبة جندي، والتي سبق الإعلان عنها.

وذكرت تعليمات مهمة قبل الحضور للدورة: على جميع المقبولين نهائي الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة والاطلاع على الدليل التوعوي على الرابط الخاص بوزارة الصحة من هنــــــا

يمنع دخول أدوية طبية وفي حال الضرورة يجب الافصاح عنها بالتفصيل عند التحضير.

ويمنع احضار الملابس المدنية (الثوب، الشماغ، الادوات الحادة، النظارات الشمسية، وغيرها)، يمنع الدخان وما يتعلق به، ولا يسمح باستخدام جميع أجهزة الاتصالات، يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح له بالدخول بسيارته أو الوقوف بجانب الاسوار ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند المخالفة.

وأوضحت أنه نظراً للوضع الراهن لتطبيق الاجراءات الاحترازية للدورات التدريبية سوف تكون الدورة لمدة 3 أشهر داخلية بدون خروج او زيارة، رفع مستوى لياقتك البدنية قبل دخول الدورة سيساعدك في اداء اعمال التدريب بفاعلية ويجنبك التعرض للإصابات، احضار الجوال على أن يكون مسجل في تطبيق صحتي وتوكلنا ويسلّم في المعهد.

وقالت أن المستندات المطلوبة عند التحضير: أصل الهوية الوطنية مع عدد (4) صور منها، صور ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الابيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة منها، احضار آيبان لحساب بنكي مصدق (ان يكون مفعل ومحدث).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدد 1 دفتر (100) ورقة+ عدد 2 قلم أزرق+ ملف علاقي أخضر، الحضور للمركز باللبس الرياضي المطلوب منك في فقرة (1) من متطلبات الدخول للدورة، كافة الأغراض توضع في شنطة فقرة (10)، ولا يوجد صناديق امانات لحفظ أي شيء، الحضور الساعة السادسة صباحاً يوم الأحد الموافق 1442/8/8هـ حسب تقويم أم القرى، فيما لمعرفة نتيجة القبول النهائي، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .