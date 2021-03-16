شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مصور يخطف الأنظار وهو يتحدى العواصف الترابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

التقط المصور عبد العزيز الشمري، صورة من وسط زوابع العواصف الترابية التي اجتاحت أجزاء من المملكة الأسبوع الماضي ليخطف الأنظار إليه؛ حيث أكد الكثيرون أنها صورة إبداعية ذات بعد احترافي يصعب على الكثير التقاطها.

ومن جانبه، أقدم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، على تكريم المصور في مكتبه، مؤكداً أهمية استغلال الموهبة في توثيق ما تزخر به المنطقة من مواقع ومعالم تاريخية، متمنيا له وللمبدعين والموهوبين التوفيق.

وصرح المصور قائلًا: "أعشق الصورة ولدي شغف واسع بالتقاط العديد منها في ظروف مختلفة، وقضيت 10 سنوات أحمل عدستي في الكثير من المواقع، وتعلمت فنون التصوير عن طريق البحث والممارسة والمشاركة في العديد من المعارض والمناسبات"، بحسب موقع "العربية.نت".

وقال: "حرصتُ خلال أيام العاصفة على المغامرة وهذا الحب جعلني أخرج وسط العاصفة للفوز بصور احترافية لاقت انتشارا واسعا، وجاءت تلك الصورة نظير حرصي الدائم على الوصول إلى مستويات عالية من الاحترافية في رصد الأجواء خلال المواسم المختلفة".