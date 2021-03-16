شكرا لمتابعة خبر عن «الضمان الصحي» يوضح إجراءات معالجة المواليد الجدد على وثيقة الأم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الثلاثاء، على أن معالجة المواليد الجدد تتم على وثيقة الأم بحد أقصى 30 يومًا من تاريخ الولادة.

وذكر مجلس الضمان الصحي أن معالجة المواليد الجدد تتم على وثيقة الأم بحد المنفعة الأقصى للوثيقة 500 ريال حتى إضافتهم على الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الولادة.

وأشار إلى ضرورة تزويد شركة التأمين بصورة من شهادة تبليغ بالولادة أو شهادة الميلاد لإضافة المولود على الوثيقة، وفقًا لمجلس الضمان الصحي.

ويذكر أن وثيقة الضمان الصحي الموحدة تغطي الإجراءات الوقائية مثل التطعيمات بما في ذلك التطعيمات الموسمية ورعاية الأمومة والطفولة.