شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. عائلة في أملج تحتفظ بعظام ديناصور وقطع تراثية نادرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

روى صاحب متحف "المناخة" التراثي في أملج، فيصل الفايدي، قصة تأسيس عائلته لهذه المتحف الذي يضم عظام ديناصورات وقطع تراثية نادرة.

وذكر أن والده سلامة الفايدي أسس المتحف في عام 1436هـ، وتم تسمية المتحف بهذا الاسم لأن الإبل كانت "تنوخ" أي تجلس بجانب هذا الموقع نظراً لوجوده بجوار عين ماء أثرية.

وأضاف أن والده جمع القطع التراثية النادرة لمدة 40 عاما، ومنها ملابس وسيارات قديمة وعظام لديناصور يبلغ عمر القطعة 650 مليون سنة وغيرها الكثير من المقتنيات التي تعكس تاريخ أملج العريق.