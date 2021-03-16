شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم زكاة الشركات غير المسلمة في البلاد الإسلامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان رئيس الجمعية الفقهية السعودية موقف الشركات غير المسلمة التي تستثمر في البلاد الإسلامية من دفع الزكاة .

وقال الدكتور سعد الخثلان في لقاء بـ"منارات الهدى " أن الشركات غير المسلمة غير ملزمة بدفع الزكاه لأن الكافر غير ملزم بها ولا تُقبل منه .

وأضاف الشيخ "الخثلان" أنه يجوز لولي الأمر أن يلزم الشركات غير المسلمة بدفع ضريبة للدولة وأن هذا لا بأس به من باب المعاملة بالمثل ، لأن الشركات المسلمة لو ذهبت للبلاد غير المسلمة لدفعت ضرائب كثيرة وهذا من باب السياسة الشرعية ، وكان هذا معمول به أيام خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه .