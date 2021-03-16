شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: إعادة جدولة الجرعة الثانية من اللقاح في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن عدم تمكن الشخص من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا المستجد بموعدها المحدد من عدمه، فيحال الإصابة بالفيروس بعد فترة زمنية قريبة من التطعيم بالجرعة الأولى.

وقالت وزارة الصحة : «في حال ثبوت الإصابة بعد الجرعة الأولى سيتم إعادة جدولة الجرعة الثانية بناء على المعطيات العلمية».

وأشارت وزارة الصحة إلى ضرورة الحضور على الموعد المعطى لكم من النظام.