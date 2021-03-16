شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الدكتور "القحطاني" يبكي تأثراً بصورة والده ويكشف قصة مثيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تأثر الدكتور جابر القحطاني خبير العقاقير والأعشاب بظهور صورة والده خلال برنامج " في الصورة " .

وروى الدكتور جابر القحطاني باكياً قصة مرض والده التي قادته للإهتمام بطب الأعشاب ، وقال أن والده كان مصاب بمرض في رجله جعل اللحم يتآكل من الركبة إلى الكعب .

وأضاف أن أحد اليمنيين كان قادماً للحج ورأى حالة والده فوصف لهم نبات اسمه " عبب " وبالفعل أحضروا النبات ووضعوه على رجله وتحسنت حالته وشفي تماماً بعد 10 أيام .

وأكد الدكتور جابر القحطاني أن هذه الحالة كانت نقطة تحول هامة في حايته جعلته يركز في عالم الأعشاب والنباتات .