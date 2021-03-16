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«حساب المواطن»‏ يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ40

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 40 لشهر مارس 2021، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط من هنـــــــا .

وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، قد ذكر أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92%.

وبلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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