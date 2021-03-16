شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن»‏ يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ40 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 40 لشهر مارس 2021، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط من

وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، قد ذكر أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92%.

وبلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.