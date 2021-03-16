أخبار السعودية اليوم.. صدور موافقة خادم الحرمين على قرارات للمجلس الصحي السعودي.. وإغلاق 8 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت إصابات بـ«كورونا»

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021 منها: صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على عددٍ من القرارات للمجلس الصحي السعودي، وإصدار أكثر من 445 ألف شهادة ضريبة تصرفات عقارية حتى فبراير 2021، و حساب المواطن يبدأ تلقي طلبات الاعتراض على دفعة مارس.

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على عددٍ من القرارات للمجلس الصحي السعودي

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي.

حساب المواطن يبدأ تلقي طلبات الاعتراض على دفعة مارس

أعلن برنامج حساب الماوطن، اليوم الثلاثاء، تلقي طلبات الاعتراض على دفعة مارس 2021م.

الحصيني: أمطار خفيفة تسبقها رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة بدءًا من اليوم الثلاثاء.

«سكني»: إصدار أكثر من 445 ألف شهادة ضريبة تصرفات عقارية حتى فبراير 2021

كشف تقرير برنامج «سكني» لشهر مارس من العام 2021 عن أبرز منجزاته حتى شهر فبراير الماضي، متضمناً أعداد الأسر السعودية التي استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني"، وأعداد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية، وتحديثات البناء وغيرها من الخدمات السكنية.

إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت إصابة مصلين بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

«الجوازات» توضح غرامات عدم تجديد هوية مقيم وتؤكد: الإبعاد في المرة الثالثة

حددت المديرية العامة للجوازات غرامة عدم تجديد هوية مقيم في المرة الأولى والثانية، مشيرة إلى مدة صلاحيته

«الضمان الصحي»: معالجة المواليد الجدد على وثيقة الأم بحد أقصى 30 يومًا

أوضح مجلس الضمان الصحي أن معالجة المواليد الجدد تتم على وثيقة الأم بحد أقصى 30 يومًا من تاريخ الولادة.

9.5 ملايين جرعة لقاح كورونا بالخليج.. والسعودية تتصدر حالات التعافي بـ97.4%

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أنه تم إعطاء 9.5 ملايين جرعة لقاح بدول الخليج العربية، مشيرًا إلى أن السعودية تصدرت حالات التعافي بنسبة 97.4%.

بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حقيقة كثرة «قبض الأرواح» في شعبان

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، صحة ما يتم تداوله من كثرة قبض الأرواح في شهر شعبان.

«السعودية للكهرباء» تعتذر عن انقطاع التيار في محايل عسير: خارج عن الإرادة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عودة التيار لمحافظة محايل عسير، عقب انقطاعه صباح اليوم الثلاثاء، مقدمة اعتذارًا عن هذا العطل.

«الجمارك»: شرطان لاستثناء المشتريات الشخصية من الرسوم

قالت الهيئة العامة للجمارك السعودية، إن هناك شرطين لاستثناء المشتريات الشخصية من الرسوم، وهما: أن تكون القيمة أقل من 1000 ريال، وألا تحتاج الى فسح من أي جهة حكومية أخرى.

«التقاعد» توضح خطوات احتساب الإجازة المدرسية

حددت المؤسسة العامة للتقاعد خطوات احتساب الإجازة المدرسية. وتتيح هذه الخدمة للمشترك من استعراض بيانات مدد الإجازة الدراسية المرفوعة من قِبَلِ الجهة.

«الضمان الصحي»: 3 حالات لإلغاء وثيقة التأمين بالنسبة للمقيم

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن هناك ثلاث حالات لإلغاء وثيقة التأمين بالنسبة للمقيم، مشيرًا إلى أن صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه وأفراد أسرته المشمولين.

«تقني الرياض» يستقبل طلبات التسجيل في برنامج «أتقن» السادس

تستقبل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بجميع منشآتها التدريبية, طلبات التسجيل في برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" بمرحلته السادسة، عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة , مشيرة إلى أن التدريب للبرنامج الواحد مدته أربعة أيام.

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