«الصحة»: 354 إصابة بفيروس كورونا و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة تسجيل (354) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (5) حالات وفاة، وتسجيل (204) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (373,130) حالة

حثت وزارة الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم, مبينة أنها لاتزال ترصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏