«الجوازات» توضح غرامات عدم تجديد هوية مقيم وتؤكد: الإبعاد في المرة الثالثة

حددت المديرية العامة للجوازات غرامة عدم تجديد هوية مقيم في المرة الأولى والثانية، مشيرة إلى مدة صلاحيته

وأكدت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّ عدم تجديد هوية مقيم لأول مرة توجب غرامة قدرها 500 ريال، وفي المرة الثانية 1000 ريال. وإذا تكرر الأمر لثالث مرة كانت العقوبة الإبعاد عن المملكة.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنَّ صلاحية بطاقة هوية مقيم ٥ سنوات من تاريخ الإصدار تجدد سنويًا إلكترونيًا عبر منصة أبشر التابعة لصاحب العمل.

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