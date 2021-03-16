إعفاء مستثمري مكة والمدينة بنسبة 75% من أجرة العقارات البلدية

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إعفاء مستثمري أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة بنسبة 75% بدلاً من 25% من أجرة العقارات البلدية لسنة واحدة.

من جانبه، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل -عبر تويتر- «خالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على إعفاء مستثمري أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة بنسبة 75% بدلا من 25% من أجرة العقارات البلدية لسنة واحدة، مما يُسهم في تخفيف آثار الجائحة على مستثمري الأمانتين وقطاع الحج والعمرة».