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إعفاء مستثمري مكة والمدينة بنسبة 75% من أجرة العقارات البلدية

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الرياض - محمد عبدالله - بعد صدور موافقة خادم الحرمين

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إعفاء مستثمري أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة بنسبة 75% بدلاً من 25% من أجرة العقارات البلدية لسنة واحدة.

من جانبه، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل -عبر تويتر- «خالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على إعفاء مستثمري أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة بنسبة 75% بدلا من 25% من أجرة العقارات البلدية لسنة واحدة، مما يُسهم في تخفيف آثار الجائحة على مستثمري الأمانتين وقطاع الحج والعمرة».

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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