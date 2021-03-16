9.5 ملايين جرعة لقاح كورونا بالخليج.. والسعودية تتصدر حالات التعافي بـ97.4%

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أنه تم إعطاء 9.5 ملايين جرعة لقاح بدول الخليج العربية، مشيرًا إلى أن السعودية تصدرت حالات التعافي بنسبة 97.4%.

ونشر المركز –عبر تويتر- إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الاثنين «15 مارس»؛ حيث بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (1.471.059)، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي (1.396.163)، وبلغ إجمالي حالات الوفاة (11.514)، وبلغ إجمالي اللقاحات المعطاة (9.563.919).

وحول نسب التعافي بدول الخليج العربية، أوضح المركز أن السعودية تصدرت بـ97.4%، ثم الإمارات بـ95.3%، والبحرين 94.9%، وسلطنة عمان وقطر 92.8%، والكويت 92.7%.

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