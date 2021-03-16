«التأمينات»: 11 شرطًا للحصول على تعويض «ساند»

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 11 شرطا لطلب تعويض التعطل عن العمل «ساند ».

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أن من شروط طلب تعويض ساند أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومتوفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

وألا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع إليه، و ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، وألا يكون ترك العمل بمحض إرادته وأن يكون قادرا على العمل، وألا يكون قد بلغ سن الستين، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ومن شروط طلب تعويض ساند، التسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوم من تاريخ ترك العمل)، والبحث بنشاط وجدية عن العمل، والالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق، والتقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

اقرأ أيضا:

«التأمينات الاجتماعية» توضح شروط المطالبة بتعويضات عن سنوات سابقة

تنويه من «التأمينات» لأصحاب الأعمال: سداد الاشتراكات في موعدها