في عملية استغرقت ساعات.. إنقاذ قدم طفلة من البتر بجدة

تمكن فريق طبي مختص في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، من إنقاذ قدم طفلة عمرها ٥ سنوات من البتر، إثر تعرضها لحادث مروري أدى إلى فقد شديد في الأنسجة الرخوة والأوتار بظهر القدم اليسرى.

وأوضحت صحة جدة «عبر موقعها الإلكتروني» أن الفريق الطبي المعالج قام بعملية تكميلية دقيقة، تم خلالها إنقاذ وبناء القدم المصابة، وذلك بنقل شريحة أنسجة من القدم اليمنى السليمة، مع استخدام أسياخ لتثبيت الرجلين معًا بشكل مؤقت، وقد استغرقت العملية ٥ ساعات وكُللت بالنجاح.

وأضافت صحة جدة، أن الطفلة خضعت لعملية أخرى بعد ٣ أسابيع كخطوة ثانية، جرى خلالها إزالة شرائح التثبيت، وفصل القدمين، وتثبيت الشريحة الجلدية المزروعة بشكل نهائي في ظهر القدم اليسرى.

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