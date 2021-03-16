شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» ينقل 160 مهاجرا أفريقيا جوا من اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -العملية تمت برعاية الأمم المتحدة والحكومة الشرعية في اليمن

-نقل المهاجرين تم ضمن الجهود الإنسانية للتحالف

-المليشيا ارتكبت انتهاك جسيم وبشع بحق المهاجرين في صنعاء

قامت قوات "التحالف" ، بتسهيل عملية نقل 160 مهاجرا أفريقيا جوا من اليمن

وقال متحدث التحالف أن عملية نقل المهاجرين تمت برعاية الأمم المتحدة والحكومة الشرعية في اليمن، وضمن الجهود الانسانية للتحالف

وأضاف قائلا : المليشيا الحوثية ارتكبت انتهاك جسيم وبشع بحق المهاجرين في صنعاء.