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«التحالف» ينقل 160 مهاجرا أفريقيا جوا من اليمن 

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الدمام - شريف احمد - -العملية تمت برعاية الأمم المتحدة والحكومة الشرعية في اليمن

-نقل المهاجرين تم ضمن الجهود الإنسانية للتحالف

-المليشيا ارتكبت انتهاك جسيم وبشع بحق المهاجرين في صنعاء

قامت قوات "التحالف" ، بتسهيل عملية نقل 160 مهاجرا أفريقيا جوا من اليمن

وقال متحدث التحالف أن عملية نقل المهاجرين تمت برعاية الأمم المتحدة والحكومة الشرعية في اليمن، وضمن الجهود الانسانية للتحالف

وأضاف قائلا : المليشيا الحوثية ارتكبت انتهاك جسيم وبشع بحق المهاجرين في صنعاء.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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