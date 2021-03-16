شكرا لقرائتكم خبر عن 1768 مستفيداً من عيادات مركز الملك سلمان بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 1,768 مستفيداً، خلال شهر فبراير 2021م.

وراجع قسم الطوارئ 79 مستفيدًا، وقسم الباطنية 846 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 29 مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 783 شخصا، وقسم الإحالة الطبية 31 مستفيدًا.

كما تم تنفيذ 21 نشاطًا للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 1,017 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 501 فرد.