شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 8 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 37 يوماً 294 مسجداً تم فتح 276 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد بمنطقة الباحة ، ومسجد في كلٍ من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والحدود الشمالية .

وأشارت إلى إعادة فتح 3 مساجد اثنين منها بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام باستشعار المسؤولية أمام الله بالعمل وفق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، وأهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق الإجراءات بضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد 1933.