الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

القبض على 11 مواطنًا في جازان إثر مشاجرة جماعية

متابعات الخليج 365 - واس

اسمع الخبر

أعلنت شرطة جازان القبض على (11) مواطنًا إثر مشاجرة جماعية.

تفاصيل العملية:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص، وتعرض شخصين منهم للدهس، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من القبض عليهم، وعددهم (11) مواطنًا في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.

شارك الخبر