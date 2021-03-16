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تدشين مركز لقاحات كورونا بالشعبة بالحدود الشمالية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

تدشين مركز لقاحات كورونا بالشعبة بالحدود الشمالية

بدأ باستقبال المسجلين على منصة صحتي

متابعات الخليج 365 - واس


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دشن رئيس مركز الشعبة بمنطقة الحدود الشمالية خالد بن سعد الجارد اليوم، مركز لقاحات كورونا بمركز الرعاية الصحية الأولية، حيث تلقى الجارد الجرعة الأولى من اللقاح.

منصة صحتي: 

وبدأ المركز باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة “صحتي” ووصلت لهم رسائل بالمواعيد.

وأوضح مدير مستشفى الشعبة العام والمشرف على القطاع الصحي خالد بن رجاء العنزي أن المركز جُهز بجميع الخدمات الأساسية, ويضم نقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال والانتظار بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، والتي تدار من قبل نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

وأشار العنزي أن المركز يعمل على مدار الأسبوع, داعياً الجميع إلى المسارعة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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