الصحة تعلن توزيع حالات كورونا في السعودية وارتفاع الإصابات في مكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (204) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (373130) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (3398) حالة من بينها (560) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (383106) حالات.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (354) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 137، مكة المكرمة 71، والمنطقة الشرقية 51، وحائل 22، والقصيم 17.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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