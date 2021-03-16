التحالف يسهل عملية نقل 160 مهاجراً إفريقياً جواً من اليمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن تسهيل عملية نقل 160 مهاجراً إفريقياً جواً من اليمن.

تنسيق أممي:

وأوضح التحالف أن عملية نقل المهاجرين تمت برعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية.

انتهاكات جسيمة:

وشدد على أن المليشيا الحوثية ارتكبت انتهاكات جسيمة وبشعة بحق المهاجرين في صنعاء، وأن تسهيل عملية نقل المهاجرين ضمن الجهود الإنسانية للتحالف.

اتهام الحوثي في محرقة اللاجئين

يذكر أن منظمة الهجرة الدولية، قد اتهمت أمس الاثنين، ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بتورطها في المحرقة التي تعرض لها مركز للمهاجرين في صنعاء منذ أسبوع والذي يقع تحت سيطرتها، مؤكدة أنها لا تدير أي مراكز احتجاز في اليمن أو غيره.

ظروف احتجاز غير إنسانية

وذكرت المنظمة – في بيان لها- أن ظروف الاحتجاز في مركز المهاجرين كانت غير إنسانية وغير آمنة، متابعة أن مركز الاحتجاز الذي طالته النيران تابع لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في صنعاء، التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، ما يدل على تورطها في تلك المحرقة.

وأكد مدير المنظمة أنطونيو فيتورينو أن الظروف في مرفق الاحتجاز الذي طاله الحريق في صنعاء في السابع من الشهر الجاري، غير إنسانية وغير آمنة، لا سيما وأنه استوعب أكبر من طاقته بثلاثة أضعاف.



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