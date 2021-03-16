الملك سلمان يوافق على إعفاء مستثمري أمانتي مكة والمدينة بنسبة 75٪

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قدم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل خالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على إعفاء مستثمري أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة بنسبة 75% بدلًا من %25 من أجرة العقارات البلدية لسنة واحدة.

تخفيف من أثر الجائحة:

وأكد الحقيل في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يُسهم في تخفيف آثار الجائحة على مستثمري الأمانتين وقطاع الحج والعمرة.

كما نشر إنفوجرافيك يبين أهداف القرار والأنشطة المستفيدة منه، حيث بين أن فترة الاستحقاق من يوم 1 مارس 2020 إلى 28 فبراير 2021.



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