الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

ظهور هذه العلامة قد يشير إلى مشكلة في الكبد

متابعات الخليج 365- متابعة

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يؤدي استهلاك الكثير من السكر والوزن الزائد إلى حدوث أضرار في الكبد، الأمر الذي يستدعي زيارة الطبيب في حال ظهور أعراض تنم عن إصابة هذا الجزء المهم في جسم الإنسان.

وفقًا للخبراء، إذا كنت تعاني من أعراض غير مريحة معينة في الليل، فأنت بحاجة إلى فحص الكبد في أسرع وقت ممكن، بحسب موقع Best Life Online.

علامة بسيطة تشير إلى مشكلة في الكبد

ويقول الأطباء إنه إذا كان هناك شيء خاطئ في الكبد، فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالحكة في الليل، إذ ترتبط الحكة بأمراض الكبد، وهي تميل إلى أن تكون أسوأ في وقت متأخر من المساء وأثناء الليل.

ما هو التفسير وراء ذلك ؟

وبحسب ويندي هولاند، وهي ممرضة مختصة في رعاية مرضى الكبد، فإن إحدى الواجبات الرئيسية التي يقوم بها الكبد هو تكسير وإخراج المواد التي لا يحتاجها جسمك من خلال الصفراء.

وتابعت: إذا فشل الكبد في القيام بذلك، لأي سبب من الأسباب، فإن العضو التالي الذي يحاول التخلص من الأملاح الصفراوية هو الجلد، وهذا يسبب الحكة.

ولا تؤدي الحكة المصاحبة لأمراض الكبد إلى حدوث طفح جلدي، وهي أكثر شيوعًا في راحة اليدين والأخمصين، وفي حين أن الحكة عادةً ما ترتبط بأمراض الجلد، إلا أنه على عكس الأمراض الجلدية، لا تلاحظ بشكل عام وجود طفح جلدي.

وتميل الحكة المصاحبة لأمراض الكبد إلى التأثير بشكل أساسي على الأطراف، خاصة الراحتين والأخمصين، وعادةً ما يكون ذلك أسوأ في الليل ويتفاقم بسبب التالي: الحرارة، الدورة الشهرية، العلاج بالهرمونات البديلة، الحمل، ملامسة الصوف.

وينصح الأطباء بزيارة الطبيب إذا لاحظت اصفرارًا في الجلد أو العينين بجانب الحكة.

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