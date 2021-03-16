السعودية | شاهد.. إطلاق مجموعة من الوبر البري بمتنزه الغاط الوطني

المناطق-الرياض

شهد منتزه الغاط الوطني إطلاق مجموعة من الوبر البري حيث يعتبر المنتزه من البيئات الجبلية التي يحبذها الوبر كونه من الحيوانات الجبلية.

ويعتبر الإطلاق أحد برامج إعادة التوطين التي تهدف إلى حماية بعض انواع الحياة الفطرية النادرة والمهددة بالانقراض.

ويقع المنتزه جنوب محافظة الغاط على مسافة بحوالي 10 كم وهو عبارة عن واد يسمى (وادي الباطن) وهو أحد وديان جبل طويق الذي يحيط بالوادي من جميع الجهات.