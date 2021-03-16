شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تعافي 204 حالات كورونا وتسجيل 354 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الصحة أن مراكز لقاح كورونا تشهد إقبالاً متزايداً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير إحترازية، لافتةً أن تطبيق (صحتي) أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (354) حالة مؤكدة وتعافي(204) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3398) منها (560) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (383106) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (373130) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(5)حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6578) حالة "يرحمهم الله جميعاً"

كما تم إجراء (53290) فحص مخبري جديد.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحيةوالخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)