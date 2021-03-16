السعودية | المجلس الوزاري للتعاون الخليجي يبحث تقارير متابعة قرارات قمة العلا

شكرا لقرائتكم المجلس الوزاري للتعاون الخليجي يبحث تقارير متابعة قرارات قمة العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال موقع مجلس التعاون الخليجي، إن المجلس الوزاري يبحث في اجتماعه غدا الأربعاء، تقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات قمة العلا الـ 41 التي عقدت في مدينة السعودية في مطلع يناير الماضي.

ويعقد الاجتماع ​كما جاء في بيان المجلس بمشاركة وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، حيث تنطلق أعمال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021م، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، وذلك برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين- رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.

وفي هذا الصدد، عبر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف عن شكره لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون على حرصهم لانعقاد أعمال الدورة 147 للمجلس الوزاري حضوريا رغم الإجراءات الاحترازية، والذي يعكس حرصهم الكبير على انعقاد الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.

وأكد الحجرف أن المجلس الوزاري سوف يبحث عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، والتي استضافتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021م، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.