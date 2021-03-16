شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل 3 مواطنين بالرصاص في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة نجران، وقالت في بيان لها :"أقدم مفرح بن فرحان بن يحيى الحريصي - سعودي الجنسية - على قتل كل من إبراهيم بن مفرح بن أحمد عسيري ومحمد بن مغرم بن أحمد هلالي وحسن بن إبراهيم بن محمد عسيري - سعوديو الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليهم مما أدى الى وفاتهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني مفرح بن فرحان بن يحيى الحريصي اليوم الثلاثاء ، في مدينة نجران بمنطقة نجران.