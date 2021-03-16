شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 2 طن من الخضروات والفواكه بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة "طن" من الأدوات المنزلية المستعملة التي تباع من قبل الباعة الجائلين في حوش بكر بشارع المنصور، وإزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل، إضافةً إلى مصادرة 1398 كجم من الخضروات المتنوعة وجرى تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها.

وفي السياق ذاته قامت الفِرق الرقابية بقسم الأسواق التجارية في بلدية العتيبية الفرعية، بحملة رقابية مكثفة على الباعة الجائلين ضمن نطاقها الإشرافي، للحد من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة، وأسفرت الحملة عن مصادرة 788 كجم من الخضروات والفواكه، وإتلاف 9عربات خشبية تستخدم لنقل وبيع الخضروات، وجرى تسليم الفواكه والخضروات بعد التأكد من صلاحيتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.