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ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض


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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19 مارس 2021، بدعم صعود أسعار المعدن النفيس عالميًا.

الذهب عيار 24 و21

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 208.94 ريال (55.72 ريال)، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 مسجلًا 182.82 ريال (48.75 دولار).

الذهب عيار 18 و14

يأتي ذلك بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 156.71 (41.79 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.88 ريال (32.50 دولار).
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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