ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19 مارس 2021، بدعم صعود أسعار المعدن النفيس عالميًا.

الذهب عيار 24 و21

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 208.94 ريال (55.72 ريال)، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 مسجلًا 182.82 ريال (48.75 دولار).

الذهب عيار 18 و14

يأتي ذلك بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 156.71 (41.79 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.88 ريال (32.50 دولار).

شارك الخبر