القحطاني يبكي بعد رؤية صورة والده ويذكر قصة بداية عشقه للنباتات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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لم يتمالك د. جابر القحطاني خبير العقاقير الطبية نفسه أثناء رؤية صورة والده في برنامج “في الصورة”، الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر.

وخلال الحلقة عرض الإعلامي المديفر صورة لوالد القحطاني الذي بكى شوقًا إلى والده رحمه الله، وتذكر قصة الجرح الذي أصابه.

قصة جرح قدم والده

وقال إن والده قد أقعده المرض الذي أكل لحمه من بداية الركبة حتى نهاية القدم، وكان بعض اليمنيين يأتون من الجنوب، ومنه يماني كان يريد الحج ورأى الجرح فوصف للوالد نباتًا معينًا على أن يتم هرسه في المهراس ويُلف به الجرح، وسيشفى خلال أسبوع بإذن الله، وكان عمري حينها 5 سنوات.

بداية عشقه للبناتات الطبية

وأضاف القحطاني أن النبات اسمه “عبب” وتم إحضاره ووضعه على قدم الوالد بالطريقة التي وصفها الرجل اليمني، وشُفي بأمر الله خلال 10 أيام، ومن هنا بدأت قصة عشقه لعلم العقاقير الطبية والنباتات الطبية.

وخلال الحلقة، حذر د. جابر القحطاني خبير العقاقير الطبية، من خطورة تناول الأعشاب الطبية بدون استشاري الطبيب أو المختص، خاصة أن بعض الأعشاب تسبب التسمم وهناك حالات وفاة بسبب تناول أعشاب بطريقة خاطئة.

تحذير من عشب الحلتيت

وقال القحطاني، خلال استضافته في حلقة برنامج “في الصورة” مع الإعلامي عبدالله المديفر: “إن عشب الحلتيت على سبيل المثال من أخطر ما يمكن، ويسبب سرطان المستقيم، وألغي استخدامه من الطب البشري منذ 40 عامًا، وبات يستخدم فقط في الطب البيطري”.

وأضاف أن وزارة الصحة فسحت أكثر من 2000 مركب طبي عشبي، ولا يعرف الأطباء عنها شيئًا، وليست في قوائم وصفاتهم الدوائية للمرضى، لأنهم لم يدرسوها في كليات الطب.

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