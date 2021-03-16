شكرا لقرائتكم وزارة الاتصالات تعلن عن إطلاق برنامج التدريب الإلكتروني عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مُمثلة في الأكاديمية السعودية الرقمية إطلاق برنامج التدريب الإلكتروني (عن بُعد)، ويشمل على 14 مسارًا تدريبيًا متنوعًا تتضمن محاكاة واقعية لأدوار وظائف المستقبل ضمن برنامج التدريب الإلكتروني، لتعيش رحلة تعليمية تشمل دورات تدريبية إلكترونية، محاضرات مباشرة ومشاريع تطبيقية، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الفئات المستهدفة:

– لحديثي التخرج والباحثين عن عمل.

– الموظفين على رأس العمل.

الشروط:

شروط الانضمام لحديثي التخرج والباحثين عن عمل:

– عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى.

– البرامج متاحة للمواطنين من الجنسين.

– منقطع عن العمل أو متخرج.

– المستوى التعليمي ثانوية عامة فأعلى.

– تعبئة البيانات بالشكل الصحيح وإكمال متطلبات التسجيل.

– إرفاق شهادة التأمينات الاجتماعية (المدد والأجور).

بالنسبة للموظفين على رأس العمل يتم مراعاة الشروط التالية:

– عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى.

– البرامج متاحة للمواطنين من الجنسين.

– أن يكون المتقدم على رأس العمل في إحدى الوظائف التقنية أو الرقمية.

– المستوى التعليمي ثانوية عامة فأعلى.

– تعبئة البيانات بالشكل الصحيح وإكمال متطلبات التسجيل.

– إرفاق ما يثبت المسمى الوظيفي الحالي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

تنويه:

– يجب إجادة اللغة الإنجليزية، حيث إن جميع البرامج التدريبية تُقدم باللغة الإنجليزية.

– يجب الالتزام بإكمال المسار التدريبي.

– يجب الالتزام التام بالحضور والتفاعل مع شريك التدريب.

مسارات التدريب:

– أمن المعلومات.

– الأمن السيبراني.

– إنترنت الأشياء.

– اختبارات الاختراق.

– ذكاء الأعمال.

– علم البيانات.

– هندسة أمن المعلومات.

– هندسة الأنظمة المدمجة.

– هندسة البيانات.

– واجهة وتجربة المستخدم.

طريقة التسجيل: من خلال الرابط التالي اضغط هنــا