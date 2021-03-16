نادك تحقق 35.6 مليون ريال صافي أرباح في 2020

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 35.6 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020.

يأتي ذلك مقابل تسجيل شركة نادك خسائر بلغت 7.3 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 18.87 نقطة ليقفل عند مستوى 9645.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال.

508 ملايين سهم متداول:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 508 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 556 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسواق المزرعة، وعذيب للاتصالات، وصدق، واليمامة للحديد، ومدينة المعرفة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أنابيب السعودية، والإنماء طوكيو م، وباعظيم، وأمانة للتأمين، ومتطورة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.63% و 2.76%.

الأكثر نشاطًا:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، ومتطورة، ومدينة المعرفة، وصدق هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات متطورة، والمصافي، والإنماء، وصدق، والجوف هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 162.62 نقطة ليقفل عند مستوى 23620.69 نقطة، وبتداولات بلغت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 295 ألف سهم تقاسمتها 1044 صفقة.



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