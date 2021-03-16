شروط بنك التسليف قرض الأسرة 1442 وطريقة التسجيل للحصول على القرض

شروط بنك التسليف قرض الأسرة

شروط بنك التسليف قرض الأسرة يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من البنوك التي تعمل على تيسير حصول المواطنين على القروض تسهيلاً من الحكومة على الأفراد والظروف المعيشية وغلاء الأسعار وفقد البعض لعمله الدائم، ولكن في ظل حدود وشروط معينة حتى تتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ومن ضمن هذه الشروط:

يشترط ان يكون عمر المقترض ألا يزيد عن 70 عاماً والكفيل 55 عاماً.

يكون نصيب الفرد في كل اسرة لا يتعدى نسبة 200 ريال سعودي ويتم صرفها بناء على عدد أفراد الأسرة.

إذا كان لدى الأب إبن لم يكتمل 24 عام فيحسب من الأفراد المستحقين للقرض.

يتم صرف القرض للسيدات في حالة كانت مطلقة او أرملة وليس لديها مصدر دخل.

لابد أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ومن أب وأم سعوديين.

لابد ألا يكون للمستفيد مصدر دخل آخر غير الذي يحصل عليه من البنك.

طرق التسجيل للحصول على قرض الاسرة من بنك التسليف

يقدم بنك التنمية الإجتماعية العديد من الخدمات التي تهدف إلى خدمة المواطن والأسرة المتضررة، كما يقدم العديد من الخدمات الالكترونية التي يمكن للمواطن ان يقوم بالانتهاء منها دون عناء والذهاب إلى البنك والتواجد وسط تجمعات خاصة خلال انتشار الفيروس ووجود حظر دخول وخروج المواطنين من المملكة.

ويمكن للفرد أن يقوم بالتسجيل من خلال الخطوات التالية: