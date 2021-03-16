فيديو.. لحظة سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل بمحطة وقود

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تعرضت مركبة للسرقة، بعدما تركها قائدها في وضع التشغيل، بإحدى محطات التزود بالوقود بالمملكة يوم الخميس الماضي.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، شاباً يترك سيارته في وضع التشغيل، ويترجل منها إلى محل التموينات الغذائية، ليتجه نحوها شاب آخر يرتدي قميصًا ملوّناً وسروالاً أبيض، ويصعد للسيارة ويتحرك بها، وعندما انتبه صاحب المركبة همّ بملاحقته، لكن اللص كان قد فرّ من الموقع.

ولم تتوفر معلومات بعد حول مصير المركبة واللص الذي سرقها من موقعها.

Source akhbaar24.argaam

