وفاة أقدم مؤذن في المملكة عن 118 عامًا

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أكد أحد أقارب الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل، أقدم مؤذن بالمملكة، وفاته أمس (الإثنين) بمركز البديع بمحافظة الأفلاج، عن عمر يناهز 118 عامًا، بعد أن أمضى 80 عامًا مؤذنًا في جامع البطينة بالبديع.
وكشف وفقًا لـ”سبق” عن أنه توفي وهو يتشهد رافعًا السبابة؛ وذلك بعد مرض أَلَمّ به وغيّبه عن مسجده منذ سنوات.
وكان الشيخ الهليل قبل سنوات قد قدم استقالته من الأذان بجامع البطينة في مدينة البديع بمحافظة الأفلاج بعد أن تجاوز عمره 112 عاما، منها 42 سنة مسجلًا رسميًا في كشوفات إدارة الأوقاف في الأفلاج.
Source akhbaar24.argaam
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