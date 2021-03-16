︎ :
.
حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس (الإثنين)، صيد نوعين من أسماك البحر الأحمر لمدة شهرين، حفاظًا عليهما من الصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام.
وعممت الوزارة لجميع الصيادين، بحظر صيد أسماك “الناجل” و”الطرادي” على ساحل البحر الأحمر، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19 شعبان 1442هـ حتى 19 شوال 1442هـ.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف للحد من استنزاف هذين النوعين بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر “البيئة” تحظر صيد أسماك “الناجل” و”الطرادي” بالبحر الأحمر لمدة شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.