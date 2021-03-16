“البيئة” تحظر صيد أسماك “الناجل” و”الطرادي” بالبحر الأحمر لمدة شهرين

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حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس (الإثنين)، صيد نوعين من أسماك البحر الأحمر لمدة شهرين، حفاظًا عليهما من الصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام.

وعممت الوزارة لجميع الصيادين، بحظر صيد أسماك “الناجل” و”الطرادي” على ساحل البحر الأحمر، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19 شعبان 1442هـ حتى 19 شوال 1442هـ.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف للحد من استنزاف هذين النوعين بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر.

Source akhbaar24.argaam

