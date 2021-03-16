ممرضة تُعيد مريضًا إلى أهله بعد 12 يومًا من حـادث سير أفقده القدرة على التواصل (فيديو)

︎ :

.



تمكنت الممرضة في مجمع الملك عبد الله الطبي، داليا أحمد عبد الله، من إعادة مريض لذويه، بعدما فقد القدرة على التواصل نتيجة لتعرضه لحادث سير.

وأوضحت خلال حديثها لبرنامج “ديرتنا” على قناة السعودية، أنها تعاملت مع المريض بعد فترة من وجوده في المستشفى، حيث حاولت التواصل معه بلغة الإشارة بعد أن تسبب الحـادث في إتلاف بعض المناطق المؤثرة في الفك، مما أثر على قدرته في التواصل مع الآخرين.

وأبانت أنها خصصت ساعتين يوميًا للتواصل معه من أجل معرفة رقم جوال والده، لتتمكن في النهاية من معرفته والتواصل معهم وطمأنتهم على حالته، مشيرة إلى أن أهل المريض استقبلوا الخبر بفرحة عارمة، وهو ما جعل الفريق الطبي فخورا بما حققته مع هذه الحالة.

Source akhbaar24.argaam

