«التقاعد» توضح خطوات احتساب الإجازة المدرسية

حددت المؤسسة العامة للتقاعد خطوات احتساب الإجازة المدرسية. وتتيح هذه الخدمة للمشترك من استعراض بيانات مدد الإجازة الدراسية المرفوعة من قِبَلِ الجهة.

وتتيح المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني من خلال خدمة احتساب الإجازة المدرسية، خياري الموافقة وتقديم طلب احتساب الاجازة الدراسية أو الاعتراض عليها.

ومن متطلبات احتساب الإجازة المدرسية، الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ومشترك لديه إجازة دراسية مقدمه من قبل الجهة التابع لها، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يمكن احتساب الإجازة المدرسية من خلال الدخول على موقع المؤسسة، ثم النقر على «خدمات إلكترونية» ثم اختيار خدمة «احتساب إجازى مدرسية» من ضمن خدمات المشترك.

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