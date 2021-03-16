«السعودية للكهرباء» تعتذر عن انقطاع التيار في محايل عسير: خارج عن الإرادة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عودة التيار لمحافظة محايل عسير، عقب انقطاعه صباح اليوم الثلاثاء، مقدمة اعتذارًا عن هذا العطل.

وذكرت الشركة –عبر تويتر- أن فرق الطوارئ الميدانية في السعودية للكهرباء بمحافظة محايل عسير، تمكنت من إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين كافة بعد انقطاع الخدمة صباح اليوم.

وأشارت الشركة، إلى أنها تعتذر عن هذا الانقطاع الطارئ الخارج عن الإرادة.

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